"No Más Arrancones" Puebla Multa a Vehículos Foráneos por Exceso de Velocidad

Durante estas fiestas decembrinas las autoridades redoblaron los operativos de "Velocidad Segura" cuyo objetivo es inhibir los hechos viales y sancionar a conductores con placas foráneas que circulen a exceso de velocidad en las principales avenidas de la zona metropolitana de Puebla.

El programa "Monitor Vial" se puso en marcha ante más de cinco millones de capacitaciones de vehículos que transitan a exceso de velocidad, de los cuales, más de cuatro millones corresponden a matrículas de otro estado.

"Velocidad Segura" en Puebla: Vehículos con Placas Foráneas

Conductor foráneo contaba con 380 infracciones de exceso de velocidad en Puebla

La semana pasada la Secretaria de Movilidad y Transporte mencionó que en solo tres días se han captado 27 vehículos de los cuales 24 eran reincidentes, uno de ellos con más de 380 impactos anteriores.

Estas acciones por parte de los conductores ponen en riesgo la vida de peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas y todo aquel que se encuentre en el entorno, por ello se decidió tomar estas medidas preventivas.

Cabe destacar que este operativo solo aplica para vehículos que cuenten con placas de otros estados como por ejemplo de Tlaxcala, Hidalgo, CDMX, Chiapas, Morelos, etc. Sin embargo, los oficiales solo tendrán el derecho a detener su marcha y supervisar que no cuenten con infracciones anteriores si es que exceden los límites de velocidad.

Placas de Tlaxcala, Estado de México y Morelos registran exceso de velocidad en Puebla

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla, Silvia Tanús Osorio, reafirmó que el objetivo de estos operativos es salvaguardar la seguridad de todos, pero no buscan que el turismo disminuya, por lo que únicamente inspeccionaran a quienes manejen a exceso de velocidad y no solo por portar placas foráneas, esto mencionó.

Puebla es hospitalaria y les abrimos los brazos para recibirlos, estamos como cualquier otro estado vigilando que no se excedan los límites de velocidad.

Además, dio a conocer que los estados con presencia de exceso de velocidad son: Tlaxcala con más de un millón; Estado de México con 818 mil placas; Morelos con 590 mil; Ciudad de México con 248 mil y Veracruz con 216 mil reportes.

El Gobernador del Estado, Alejandro Armenta, señaló que las calles y carreteras de Puebla no son pistas de velocidad, por lo que quien infrinja la ley será sancionado, esto mencionó.

Tenemos que cuidar a la población, no queremos más choques, no más arrancones, ni queremos que haya accidentes provocados por gente negligente que cree que está en una pista o en un autódromo. Asumamos la responsabilidad de manejar un automóvil.

Cabe mencionar que el dispositivo es implementado diariamente por la Secretaría de Movilidad y Transporte, a través de la Dirección de Agentes de Proximidad Vial y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las autoridades exhortan a los automovilistas a respetar la seguridad vial de todos, no es admisible ninguna muerte en una vía de comunicación; Tan solo de 2024 a 2025 los siniestros viales aumentaron en un 383% de las cuales 153% de las personas resultaron lesionadas y 155% fallecieron.

Con información del Gobierno de Puebla

