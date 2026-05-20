Padre de Familia Golpea a Estudiante Afuera de una Escuela en Amozoc, Puebla

La tarde de este miércoles 20 de mayo de 2026 se registró una riña afuera del Bachillerato Francisco I. Madero ubicado en el municipio poblano de Amozoc de Mota.

El conflicto fue grabado en video, mismo en el que se puede observar a un padre de familia confrontando y golpeando a un estudiante menor de edad frente a la institución presuntamente a la hora de la salida.

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Padre de familia golpea a estudiante afuera del Bachillerato Francisco I. Madero de Amozoc, Puebla

Este miércoles fue captado en video cómo un padre de familia protagonizó una pelea a golpes con un estudiante menor de edad afuera de una escuela en el municipio de Amozoc.

En las grabaciones se puede observar como el adulto le lanza una bofetada al alumno, por lo que este último intenta responder, siendo superado por el hombre, quien lo continuó agrediendo físicamente incluso con un cinturón en inmediaciones del Bachillerato Francisco I. Madero.

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Policía Municipal de Amozoc interviene para finalizar pelea entre padre de familia y estudiante

La riña finalizó con la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, quienes terminaron separando al padre de familia y al estudiante.

De acuerdo con esta dependencia, a través del Centro de Control y Comando (C2), recibió el llamado de auxilio correspondiente, por lo que los uniformados acudieron de manera inmediata al lugar de los hechos para atender y auxiliar ante dicho altercado.

Destacó que, en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno y las instancias correspondientes, darán seguimiento puntual al caso para que actúen conforme a derecho y apliquen las medidas dentro del marco legal que compete a cada autoridad.

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Con información de Jorge Cea

GMAZ