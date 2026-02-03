Cancelan Pamplonada y Jaripeo en este Municipio de la Sierra Norte de Puebla

Algunos municipios poblanos están optando por cancelar algunos eventos que aunque se consideraban tradiciones, generaban polémica porque en algunos sectores de la ciudadanía consideraban que incluían prácticas de maltrato animal.

Tal es el caso de Ocotepec, demarcación ubicada en la Sierra Norte de Puebla que en atención a lo sugerido por el Instituto de Bienestar Animal (IBA), se canceló tanto la Pamplonada como el Jaripeo, para evitar la crueldad hacia seres sintientes.

Cancelan Pamplonada y Jaripeo en Ocotepec, Puebla

El IBA Puebla dio a conocer que fueron canceladas las actividades denominadas Pamplonada y Jaripeo, programadas para realizarse durante el mes de febrero en el municipio de Ocotepec, al implicar el uso de animales, a quienes se transgredían su bienestar y trato digno.

La determinación se tomó luego de que el Instituto tuviera conocimiento de ambos eventos; por lo que, a través de su área jurídica, estableció comunicación con el presidente municipal de Ocotepec, Roberto Romero Hernández, con el objetivo de revisar el alcance y las implicaciones legales de dichas actividades.

Derivado de este diálogo interinstitucional, y tras las gestiones realizadas por el Ayuntamiento con el comité organizador, se determinó cancelar las festividades, con lo que se prioriza la protección y tranquilidad de los seres sintientes, particularmente toros y caballos, que serían utilizados en estos eventos.

Cancelan actividad del “Cerdito Encebado” en Venustiano Carranza, Puebla

El último reporte de una actividad suspendida que incluía animales se dio el pasado 30 de noviembre, cuando se canceló una práctica conocida como "Cerdito Encebado" programada en el marco de la Feria Patronal 2025 del municipio de Venustiano Carranza en Puebla.

El Gobierno del Estado a través del IBA Puebla, acordó evitar el concurso mediante el diálogo y consenso con los organizadores del evento.

El aviso que recibieron las autoridades advertía sobre la vulneración de la integridad de animales porcinos, como parte de las actividades de la Feria de Venustiano Carranza 2025 en Puebla, por lo que se actuó de inmediato para prevenir el daño a los cerditos.

