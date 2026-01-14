Se Levanta el Pasto del Estadio Cuauhtémoc durante el Partido del Club Puebla

El pasto del Estadio Cuauhtémoc de Puebla mostró evidente deterioro luego de los ajustes realizados hace unas semanas previo al inicio del Torneo de Clausura 2026. Durante el partido del Club Puebla vs. Mazatlán F.C., el pasto se levantó en una jugada entre dos futbolistas.

Corría el minuto 55 del encuentro cuando una disputa por el balón, entre el delantero de La Franja Esteban Lozano, y el central Jair Alberto Díaz, provocó que un pedazo de césped se levantara junto con tierra suelta, generando incluso polvareda.

Luce en mal estado el césped del Estadio Cuauhtémoc en la primera jornada del Clausura 2026

El defensor del equipo mazatleco realizó una barrida, pero no logra hacer contacto con el esférico debido a que su pierna se clava en el césped, levantando parte de la superficie del campo

La situación preocupa al cuerpo técnico y futbolistas, debido a que la cancha no está en las condiciones para realizar los partidos que jugarán como local el Club Puebla y el Cruz Azul en el Estadio Cuauhtémoc.

Durante la rueda de prensa al término del partido, el director técnico del Puebla, Albert Espigares, dijo que confía en el pronto rescate del pasto en el Estadio Cuauhtémoc, luego de que el campo mostrara un mal estado durante el segundo tiempo.

Gobierno de Puebla da seguimiento a la reparación del césped en el Estadio Cuauhtémoc

Luego de las imágenes que evidenciaron mal estado del campo en el Estadio Cuauhtémoc, se informó que en cumplimiento al convenio firmado entre el Gobierno de Puebla y el Club Puebla F.C. para la rehabilitación del césped del campo, se solicitó a la empresa proveedora la reparación inmediata de las afectaciones registradas en el terreno de juego durante el partido disputado el martes 13 de enero.

La directiva del equipo poblano informó que el césped instalado cuenta con una base de arena sílica, sistema que requiere un periodo de enraizamiento estimado de ocho a diez semanas para alcanzar su consolidación óptima. Este proceso puede fortalecerse mediante programas de fertilización controlada y una adecuada exposición a la luz solar.

Remodelan del Estadio Cuauhtémoc de Puebla para el Mundial Futbol 2026

La colocación del césped fue supervisada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), con el objetivo de verificar que cumpliera con los estándares técnicos y de calidad exigidos para albergar entrenamientos de selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno del Estado de Puebla se comprometió a mantener el campo del Estadio Cuauhtémoc en condiciones óptimas de juego, garantizando un terreno seguro para los futbolistas.

