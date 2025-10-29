Legisladores en Puebla Proponen Cambio de Nombre de Estadio Cuauhtémoc a Manuel Lapuente

Manuel Lapuente, considerado uno de los mejores entrenadores que ha tenido el futbol mexicano, falleció el pasado sábado 25 de octubre a los 81 años de edad. El legendario entrenador fue quien conquistó el mayor logro deportivo en la historia de la Selección Mexicana absoluta, cuando levantó la Copa Confederaciones en el año de 1999.

Poblano de nacimiento, Lapuente ganó títulos de Liga MX con Necaxa, América y Puebla. Con 'La Franja' levantó dos veces el trofeo de Primera División, siendo esos dos campeonatos (1982-83 y 1989-90) los únicos en la historia de la institución. Por esa razón, legisladores en el Congreso de Puebla propusieron lo que podría ser un gran homenaje póstumo a una de las grandes leyendas deportivas que ha salido de este estado.

Proponen cambiar nombre del Estadio Cuauhtémoc a "Manuel Lapuente"

Este miércoles 29 de octubre, las diputadas María Soledad Amieva, Beatriz Manrique y Susana Riestra, así como el diputado Pável Gaspar, presentaron en el Congreso de Puebla la propuesta para que el Estadio Cuauhtémoc cambie su nombre y pase a llamarse Estadio Manuel Lapuente en honor al difunto director técnico mexicano.

El inmueble ha sido dos veces mundialista, pues albergó partidos de las Copas del Mundo de 1970 y 1986, por lo que es considerado uno de los más históricos de México.

En la sesión del Congreso de Puebla se rindió un minuto de aplausos en memoria de Manuel Lapuente. Además, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, expresó en conferencia de prensa el pasado 27 de octubre, que valorarán la posibilidad del cambio de nombre al Estadio Cuauhtémoc para homenajear al estratega.

