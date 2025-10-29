Liverpool Sufre Tercera Derrota Contra Crystal Palace, Están Eliminados de la Copa en Inglaterra

Liverpool, el actual campeón de la Premier League de Inglaterra, está eliminado de la Carabao Cup. El equipo dirigido por Arne Slot se ha encontrado en el Crystal Palace, a su gran verdugo de esta temporada. Los Reds se han visto las caras contra las Águilas en tres ocasiones en lo que va de la campaña 2025/26, perdiendo en cada uno de esos enfrentamientos.

Los de Anfield dejaron escapar el que pudo haber sido su primer título de la temporada, pues cayeron en la tanda de penaltis de la Community Shield el pasado 10 de agosto. Poco más de un mes después, se volvieron a enfrentar a Crystal Palace, que les quitó el invicto en la liga inglesa y ahora los ha vuelto a vencer para eliminarlos de la Copa de Inglaterra.

Liverpool eliminado de la Carabao Cup

Jugando en casa y ante su afición, Liverpool no fue capaz de obtener el boleto a la siguiente ronda de la Carabao Cup. El conjunto de los Reds fue goleado 0-3 por los Glaziers gracias a las anotaciones de Yéremy Pino e Ismaïla Sarr, quien marcó doblete.

Con este resultado, Liverpool se despide del torneo y Crystal Palace avanza, marcando así su tercera victoria ante los vigentes monarcas de la liga inglesa en lo que va de la campaña.

Luego del partido, el entrenador del conjunto eliminado, Arne Slot, habló sobre la mala racha que atraviesa su equipo, el cual ha perdido seis de sus últimos siete compromisos en todas las competiciones. "Quizá haya muchas razones por las que hemos perdido seis de siete; ninguna de ellas es lo suficientemente buena como para aceptar perder tantas. Se me ocurren argumentos o razones, pero ninguno de ellos será suficiente para alcanzar ese nivel, porque en el Liverpool perder seis de siete siempre es demasiado", declaró.

