Jonathan Orozco Explica su Detención en Torreón, Coahuila; Esto Fue lo que Pasó

Jonathan Orozco, exportero de la Selección Mexicana y figura de los Rayados de Monterrey durante su carrera profesional, fue detenido la noche del martes 28 de octubre en Torreón, Coahuila. Orozco, de 39 años de edad, ya se encuentra en libertad hoy miércoles 29 de octubre, luego de arreglar su situación legal.

De acuerdo con reportes, el ex futbolista pasó la noche Centro de Reinserción Social (CERESO) de Torreón, donde permaneció bajo custodia toda la noche.

¿Por qué detuvieron a Jonathan Orozco?

La razón de su detención fue por un accidente vial en el que Jonathan Orozco se vio involucrado en 2023, mismo en el que la persona afectada no recibió el pago por los daños en ese momento.

De acuerdo con el propio ex guardameta de clubes como Tijuana y Santos Laguna, " fue un tema de un choque de hace dos años, no se llegó a un acuerdo de la asegurado con el afectado y recae en la persona con la que tuvo el accidente", explicó en un video publicado a través de sus redes sociales.

Orozco mandó un mensaje de agradecimiento tras haber recibido muestras de apoyo. "Gracias a Dios se pudo solucionar, fue algo que se llevaron varias horas, todo bien, agradecido por las vivencias. Grandes enseñanzas, muchísimas gracias a todos por sus mensajes y les mando un abrazo".

