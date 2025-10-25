¿De Qué Murió Manuel Lapuente, el Histórico Entrenador de la Selección Mexicana?

El futbol mexicano está de luto. Este sábado se confirmó la muerte de Manuel “Manolo” Lapuente, uno de los estrategas más exitosos y recordados en la historia de la Liga MX y de la Selección Nacional.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre las causas de su fallecimiento. Aunque distintas versiones, señalan que Lapuente falleció a causa de una neumonía que deterioró gradualmente su salud en las últimas semanas.

Lapuente deja una huella imborrable tanto en los banquillos como en la cancha. Como jugador, alcanzó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967, mientras que como director técnico cosechó un impresionante palmarés que lo colocó entre los entrenadores más ganadores del país.

Muere Manuel Lapuente, Ícono del Fútbol Mexicano y Campeón con Puebla, Necaxa y América

A lo largo de su carrera dirigió a equipos como Puebla, Ángeles de Puebla, Atlante, Cruz Azul, Necaxa, América y Tigres, formando a generaciones de futbolistas y dejando su sello en cada club. En total, conquistó cinco títulos de Liga MX: dos con Puebla, dos con Necaxa y uno con América. Además, al frente de la Selección Mexicana logró uno de los mayores triunfos internacionales: la Copa Confederaciones de 1999, donde México venció a Brasil en el Estadio Azteca.

Lapuentismo

Su estilo de juego, conocido como “Lapuentismo”, se caracterizó por la solidez defensiva y la efectividad táctica, aunque a veces fue criticado por su falta de espectacularidad. El propio técnico defendía su filosofía con frases célebres, como aquella que pronunció cuando dirigía al América: “Si quieren espectáculo, vayan al circo.”

Hoy, el futbol mexicano despide a una de sus figuras más influyentes, un hombre que cambió la forma de entender el juego y cuyo legado permanecerá en la memoria de los aficionados y de todos aquellos que compartieron la cancha con él.

