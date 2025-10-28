Sube a 23 la Cifra de Muertos por las Fuertes Lluvias en la Sierra Norte de Puebla

La tarde de este martes 28 de octubre de 2025 la cifra de muertos por las fuertes lluvias en la Sierra Norte de Puebla subió a 23, ya que fue localizado sin vida Pedro Segura Muñoz, de 75 años de edad.

El cuerpo del adulto mayor fue localizado en el municipio de Tetela de Ocampo, mismo donde fue visto por última vez el 9 de octubre antes que se desatara el desastre natural.

Localizan sin vida a Pedro Segura Muñoz, desaparecido por las lluvias en la Sierra Norte de Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), localizaron el cuerpo sin vida de Pedro Segura Muñoz, de 75 años de edad, quien contaba con ficha de búsqueda desde la contingencia por las pasadas torrenciales lluvias en la región.

En estos trabajos también participó personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN), Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades municipales, con quienes se implementaron recorridos terrestres, acuáticos y aéreos con el apoyo de drones en diversos puntos del municipio.

Con esta localización suman 23 las personas fallecidas a consecuencia de las lluvias e inundaciones registradas en la Sierra Norte de Puebla.

Continúa desaparecido Liam Tadeo González Lechuga, niño de cinco años desaparecido en Huauchinango, Puebla

Tras la localización de Pedro Segura Muñoz en Tetela de Ocampo, aún permanece la búsqueda del menor Liam Tadeo González Lechuga de cinco años, en el municipio de Huauchinango.

Liam Tadeo de cinco años de edad fue visto por última vez en su casa ubicada en Piedras Pintadas, en donde vivía junto a su abuela y su hermano Gael; La noche del 9 de octubre su vivienda fue destruida por la lluvia que arrasó con la Sierra Norte de Puebla.

