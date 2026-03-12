Fuertes ráfagas de viento han sorprendido a poblanos de la capital poblana la mañana de este jueves 12 de marzo. La fuerza del viento derribó las estructuras de madera de protección alrededor del Paseo Bravo, por lo que acudieron elementos de Protección Civil a mitigar el riesgo.

En otro punto de la ciudad, testigos reportaron una lona de espectacular a punto de desprenderse, a causa de los fuertes vientos; se ubica en la Av. 14 poniente esquina con Boulevard Norte col. Villas san Alejandro.

Por su parte, el Gobierno de Puebla exhortó a la población a extremar precauciones ante los fuertes vientos que se presentan.

¿Por qué está haciendo tanto viento en Puebla hoy 12 de marzo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se habría pronosticado desde el día de ayer ráfagas de viento de 60 hasta 80 kilómetros por hora en las próximas horas, derivado del Frente Frío número 40.

Se recomienda a las familias en casa:

Asegura techos, láminas, macetas y objetos que puedan caer.

Cierra puertas y ventanas para evitar corrientes.

Guarda o retira lonas, toldos y anuncios improvisados.

¿Qué hacer ante las fuertes ráfagas de viento si tengo que salir de casa?

Por otra parte, si te encuentras en vía pública o áreas naturales al aire libre, se recomienda:

Aléjate de árboles, postes, espectaculares y muros en mal estado.

No circules cerca de estructuras inestables o en construcción.

Conduce con precaución, reduce la velocidad y sujeta firme el volante.

No enciendas fuego en zonas de pastizal o forestales.

Reporta caída de árboles, postes o cables a las autoridades.

Llama al 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.

Suspenden actividades al aire libre en escuelas de Puebla por pronóstico de viento

Protección Civil Estatal de Puebla confirmó que se prevén rachas de viento de 40 a 50 km/h en regiones del Valle de Serdán, parte de la Mixteca y la zona Metropolitana de Puebla.

Este fenómeno se origina por la interacción de un sistema anticiclónico con el Frente Frío número 40. Ante estas condiciones, se recomienda a los planteles educativos ubicados en estas regiones suspender actividades al aire libre, a fin de proteger la integridad de estudiantes y personal docente.

Se exhorta a no encender fuego en zonas de pastizal o forestales, y reportar la caída árboles, postes o cables a los números de emergencia.

Para las próximas horas de este jueves 12 de marzo se espera ambiente fresco a cálido durante el día; se prevén lluvias de ligera a moderada intensidad, como posibles chubascos, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, en Sierras Norte, Nororiental, Negra, Valle Serdán y Angelópolis. En el resto del estado la probabilidad de lluvia es mínima.

