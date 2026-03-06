¿Qué Permisos Provisionales de Circulación No Son Validos en Puebla? Estás Serán las Sanciones

Los permisos provisionales de circulación emitidos en otros estados o municipios que no sean de Puebla, no son válidos en territorio poblano, así lo informó la Secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio. En N+ te decimos cuál es la sanción por circular de esta manera.

De acuerdo a las autoridades, hay conductores quienes buscan evadir sanciones quitándole las placas de circulación a sus unidades o colocándole permisos provisionales de estados o municipios como Guerrero, Chiapas, Morelos, entre muchos otros, sin embargo, estas acciones incumplen la ley.

La normativa estatal y federal establece que los documentos de este tipo solo tienen validez en la entidad o municipio donde fueron expedidos, por lo que su uso en el estado de Puebla se considera irregular.

En Puebla, se puede expedir un permiso provisional para los vehículos nuevos adquiridos en la entidad, el cual tiene una validez de 15 días para que puedan circular sin placas, este se puede tramitar en la Oficina Recaudadora y de Orientación y Asistencia al Contribuyente y tiene un costo de $615.

¿Qué pasa si circulo con un permiso provisional de otro estado en Puebla?

Silvia Tanús Osorio también aclaró que en en la entidad poblana sí pueden circular con placas de circulación de otros estados, siempre y cuando no excedan los límites de velocidad ni cometan infracciones de tránsito.

En cuanto a las sanciones que se implementarán a las y los conductores quienes circulen con permisos de otros estados en Puebla, la Secretaria de Movilidad y Transporte informó que se les retirará la unidad, por lo que recalcó que estos documentos no evitan que su vehículo sea llevado al corralón.

Por favor no se deje engañar, un permiso de otro estado no es válido en Puebla y no evita que su vehículo sea llevado al corralón.

Operativos de "Velocidad Segura" y "Monitor Vial" siguen vigentes en Puebla

El Gobierno de Puebla continúa cuidando la seguridad de las y los poblanos con la iniciativa del programa "Velocidad Segura" en donde se encargan de evitar las carreras clandestinas o arrancones en las vialidades estatales; y el operativo "Monitor Vial" que vigila que vehículos con placas de circulación de otros estados no rebasen los límites de velocidad.

Las autoridades dieron a conocer que desde el 16 de diciembre de 2025 no se ha registrado una sola muerte en vías de comunicación estatales de Puebla y se han disminuido en un 32% el exceso de velocidad.

