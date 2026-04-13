Presentan Proyecto del Cablebús en Puebla ¿Cuál Será la Ruta de las Cuatro Líneas?

Este lunes 13 de abril de 2026 se presentó el proyecto definitivo del cablebús en Puebla, el Sistema de Transporte por Cable que reducirá emisiones contaminantes al operar con energía eléctrica de acuerdo con el Gobierno del Estado.

En NMás Puebla te explicamos los beneficios y el impacto ambiental que tendrá su instalación en la zona metropolitana de Puebla, así como la ruta de las cuatro líneas y el estimado de usuarios por día.

¿Cómo funcionará el sistema de transporte de cablebús en Puebla capital?

Según el informe del gobierno estatal, este sistema representa una disminución de hasta 300 por ciento en dióxido de carbono, y facilitará el traslado de las familias poblanas. Su costo de operación anual será de 105 millones de pesos y, a partir del segundo año, alcanzará la autosuficiencia financiera.

El nuevo sistema de transporte público aéreo, facilitará la movilidad de los poblanos, sin afectar y dañar el medio ambiente, contrario al sistema del metrobús (RUTA) que registra un gasto de operación cercano a mil millones de pesos anuales.

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¿Cuál es el impacto ambiental por la construcción del cablebús en Puebla y dónde se ubican las terminales?

En el informe se aclaró que ningún árbol será talado, debido a que derivado de diversos estudios del Gobierno Estatal, pasaron de 752 árboles para trasplantar a 97 ejemplares, ubicados en terminales como el CIS, Parque Juárez, Parque Ecológico, Xonaca, Parque Biblioteca y el Cerro de Amalucan.

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enfatizó en que es un sistema integral de movilidad y no una ruta de transporte, ya que se busca que los usuarios aprovechen su tiempo, cuiden su salud y protejan su integridad.

Cablebús 2026 en Puebla: Ruta de las Cuatro Líneas y Estaciones

Ruta de las cabinas del cablebús ¿Por dónde pasarán las cabinas del sistema de transporte en Puebla?

Tendrá una capacidad instalada de entre mil y dos mil 500 pasajeros por hora, con nueve estaciones y hasta 383 cabinas con capacidad para 10 pasajeros cada una, a lo largo de 13.61 kilómetros y con 87 torres. El proyecto final contempla cuatro líneas:

CIS–Parque Juárez

Parque Juárez–Xonaca

Xonaca–Cerro Amalucan

Parque Biblioteca–Unidad Deportiva.

Cabe mencionar que aún se encuentran en ejecución los estudios, mientras que el inicio de las obras dependerá de la obtención de los trámites y licencias correspondientes ante las autoridades competentes.

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Con información de N+

JAPR