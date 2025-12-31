El Día de Reyes es una tradición en los hogares mexicanos cada 6 de enero, y en la ciudad de Puebla buscan que todas las familias puedan participar de una celebración singular con la partida de la Rosca de Reyes Más Grande del Mundo que medirá seis kilómetros de longitud.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber de este suceso que busca entrar en el libro de Récord Guinness, la fecha, la hora y el lugar donde se repartirán las rebanadas completamente gratis.

La Rosca de Reyes más grande del mundo en Puebla 2026: Fecha, hora y sede

La cita es el próximo domingo 4 de enero a las 17:00 horas en el Zócalo de la Ciudad. Además de la tradicional partida de Rosca de Reyes, se realizarán dinámicas y actividades para las y los presentes, fomentando la convivencia y la diversión familiar.

Se contempla abarcar toda la avenida Reforma hasta llegar a la 11 sur, donde la rosca dará vuelta y bajará al Boulevard 5 de mayo continuando hasta la 29 oriente, para regresar nuevamente al punto de inicio en el Zócalo de la Capital.

Además, las y los asistentes podrán tomarse fotografías con los tres Reyes Magos, creando un momento especial para niñas, niños y familias que acudan a celebrar esta tradicional festividad.

Buscan romper el Récord Guinness de la Rosca de Reyes más grande del mundo en Puebla

El reto consistirá en la elaboración y colocación de una Rosca de Reyes de seis kilómetros de longitud, con la finalidad de inscribir con letras doradas el nombre de Puebla en el Libro Guinness de los Récords.

Para ello, se deberán hornear panes exactamente del mismo tamaño de grosor y longitud que unidos formen una sola pieza, donde el punto de inicio y encuentro sea el zócalo de la Capital.

Primera Rosca de Tacos de Reyes Magos en Puebla

La preparación iniciará tres días antes con la intención de que el pan esté calientito y fresco el día 4 de enero de 2026, y las y los presentes puedan degustar la tradicional Rosca de Reyes monumental.

