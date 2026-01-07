Si al partir la Rosca de Reyes le salió el Niño Dios, no lo tire. El Organismo Operador del Servicio de Limpia del municipio de Puebla convoca a ciudadanos a donarlo para reutilizarlo, y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Se calcula que en cada temporada de reyes se desechan aproximadamente 17 toneladas en el país.

¿Qué hacer con el muñequito del Niño Dios que sale en la Rosca de Reyes?

Las figuras ocultas en la tradicional Rosca de Reyes, están hechas de polipropileno, material que se utiliza para la elaboración de taparroscas.

Por tanto, del 7 al 10 de enero pueden llevarlos a los siguientes Centros de Acopio ubicados en la ciudad de Puebla.

Oficinas operativas del Organismo Operador del Servicio de Limpia ubicadas en el Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu 237 de la Colonia Bugambilias.

El Ayuntamiento del Municipio de Puebla invita a los poblanos que participan en la tradicional partida de la Rosca de Reyes 2026, a acudir a cualquiera de los puntos mencionados en horario de 8:00 a 14:00 horas.

El material lo entregarán al Banco de Tapitas A.C. para la fabricación de cubetas, recogedores, escobas y jícaras, entre otros artículos.

