Ofertarán Casi Siete Mil Vacantes en la Feria del Empleo 2026 de Puebla ¿Cuándo y se Realizará?

Ante la necesidad de miles de habitantes en la capital poblana de conseguir un trabajo, el Ayuntamiento de Puebla y más de 100 empresas realizarán la Quinta Feria del Empleo “La Capital Imparable”.

En N+ Puebla te contaremos todo lo que debes saber sobre este evento donde se ofertarán casi siete mil vacantes, la sede, fecha y el horario en que los poblanos interesados podrán acudir.

Quinta Feria del Empleo “La Capital Imparable” 2026 en Puebla: Fecha, Sede y Horario

Con más de 6 mil 700 vacantes abiertas en 104 empresas y sueldos de hasta 50 mil pesos, el secretario de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas, invitó a los ciudadanos a la Quinta Feria de Empleo de “La Capital Imparable”, este miércoles 11 de febrero, de 09:00 a 14:00 horas, en el Salón Analco del Centro de Convenciones William O. Jenkins.

El funcionario resaltó que esta es la primera convocatoria del año y la quinta del presente gobierno municipal, para facilitar los poblanos su postulación a un empleo formal, estable e incluyente.

Oropeza Casas subrayó que como en las ferias anteriores, el Gobierno de la Ciudad ha gestionado oportunidades laborales para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres y jóvenes que buscan su primer empleo.

Agregó que todas las vacantes son para contratación a empleos formales, con todas las prestaciones de ley y en empresas de los sectores de servicios, comercio y turístico.

Coparmex y Defensa se suman la Feria del Empleo 2026 en Puebla

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta de Coparmex Puebla, dio a conocer que la cámara empresarial llevará su propia Bolsa de Trabajo, con más de 60 vacantes en comercios, bien pagados y condiciones competitivas.

En tanto que el Capitán Segundo Mario Márquez Rodríguez, perteneciente al Segundo Regimiento Blindado de Reconocimiento, en representación de la XXV Zona Militar de Puebla, resaltó que la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) está abierta a recibir a hombres y mujeres que deseen hacer carrera en el Ejército Militar, con posibilidades incluso de trabajar en municipio del interior del estado como Atlixco, Tehuacán y Xicotepec, o en estados como Tlaxcala y Veracruz.

