Muere Mujer A Bordo de su Camioneta en La Recta a Cholula de Puebla; Esto Se Sabe

La mañana de este 4 de diciembre una mujer perdió la vida a bordo de su camioneta mientras circulaba sobre La Recta a Cholula a la altura del Periférico Ecológico frente a la Unidad Deportiva de la Volkswagen en Puebla.

La persona de 43 años de edad circulaba con dirección a la colonia La Paz cuando comenzó a sentirse mal por lo que se orilló hacia un camellón. De inmediato testigos del hecho solicitaron apoyo al número de emergencias 9-1-1 con la esperanza de poder salvarle la vida.

Muere Conductora A Bordo de su Camioneta en La Recta a Cholula

Al lugar arribó una ambulancia de Protección Civil para atender a la afectada y elementos de la Policía de San Andrés Cholula resguardaron la zona. Los paramédicos trataron de reanimarla sin embargo no pudieron salvarle la vida; los técnicos en urgencias informaron que su muerte súbita se debió a un presunto infarto cardíaco.

La camioneta roja fue asegurada para que posteriormente el Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla lleve acabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver.

Resguardan camioneta donde murió una mujer en Puebla. Foto: N+

¿Por qué hay tráfico en La Recta a Cholula hoy 4 de diciembre?

El tramo de La Recta a Cholula fue acordonado por lo que se registra tráfico lento con dirección a la ciudad de Puebla; Se exhorta a los automovilistas a manejar con mayor precaución para prevenir algún incidente.

Las largas filas de autos comienza aumentar con el paso del tiempo debido a que esta es una de las vialidades más concurridas para los estudiantes, trabajadores y turistas.

Muere mujer de 43 años a bordo de su camioneta sobre La Recta a Cholula en Puebla. Foto: N+

¿Cómo saber si te está dando un infarto?

Las señales de un infarto pueden ser silenciosas, sin embargo, estos son algunos signos que deberías tener en cuenta:

Dolor o presión en el pecho

Dolor en brazos, espalda, cuello, mandíbula o estómago

Dificultad para respirar

Sudoración fría y profusa

Náuseas y mareos

Fatiga inusual

Factores de Riesgo de Sufrir un Infarto; Cómo Prevenir

En caso de sentir alguno de estos síntomas puedes llamar al número de emergencias para recibir atención especializada; Es importante que durante ese momento no manejes ningún tipo de vehículo.

