Rescatan un Gatito durante Cateo en Edificio del Centro Histórico de Puebla

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación derivado de una denuncia ciudadana por la supuesta comisión de delitos contra animales en un inmueble del Centro Histórico de Puebla.

En el curso de la investigación de agentes ministeriales se obtuvieron datos de prueba que motivaron al Juez de Control a emitir la orden de cateo respectiva, en el edificio marcado con el número 108 de la Colonia Centro de la capital poblana.

Investigan presunto maltrato animal por una denuncia ciudadana. Foto: Fiscalía de Puebla

Localizan a un gato en vivienda donde denunciaron delitos contra animales en Puebla

Durante la ejecución de la diligencia judicial, el personal de la Fiscalía de Puebla aseguró un ejemplar felino, el cual fue sometido a valoración clínica por médicos veterinarios zootecnistas y quedó bajo resguardo del Instituto de Bienestar Animal, para su debida protección y seguimiento.

La Fiscalía General del Estado informó que se mantienen en desarrollo las investigaciones conducentes para determinar la existencia de delitos en contra de seres sintientes. En caso de comprobarse, se procede a fincar o deslindar las responsabilidades jurídicas que correspondan.

Con información de FGE

