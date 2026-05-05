¿Se lo Robaron? Retiran Busto de Benito Juárez Sin Autorización en Puebla

El busto a Benito Juárez en el Parque San Francisco en Chalchicomula de Sesma fue retirado sin autorización, lo que derivó en una investigación por aparente robo.

Jorge Garcilazo Alcántara, Concejal de Gobernación, destacó que es una pieza muy valiosa, emblemática para el municipio, por lo que el suceso ha causado molestia en la población.

Iniciaron la búsqueda urgente de la pieza que desapareció. Foto: Facebook Fernando Castro

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¿Quién se llevó el busto de Benito Juárez de Chalchicomula de Sesma?

La pieza la quitó una persona plenamente identificada por el Concejo Municipal, quien ha exhortado a la devolución voluntaria e inmediata.

Por lo tanto, ha comenzado con el procedimiento para la localización y recuperación del busto del expresidente de la República, Benito Juárez.

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Jorge Garcilazo Alcántara dijo que se dieron cuenta que un compañero de los comerciantes lo tomó y lo guardó, sin autorización ni previo aviso. Al respecto el Gobierno Municipal de Chalchicomula de Sesma reiteró el compromiso de proteger el patrimonio cultural e histórico de la comunidad.

Hasta el momento se ha revelado la identidad de la persona responsable, y se desconoce el paradero de la pieza de ornato, en honor al Benemérito de las Américas.

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