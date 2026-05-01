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Comando Armado Roba 200 Lechones de una Granja en Tepanco de López, Puebla

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Al menos una decena de hombres fuertemente armados irrumpieron en el lugar ubicado en San Andrés Cacaloapan.

Robo de 200 Lechones por Comando Armado en Granja San Andrés Cacaloapan Tepanco de López

Al menos diez hombres amagaron al personas y se llevaron los ejemplares. Foto: Facebook Cerdos y Ganado Tepanco | Ilustrativa

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En la comunidad de San Andrés Cacaloapan perteneciente al municipio poblano de Tepanco de López, autoridades buscan a un grupo de sujetos quienes robaron de manera violenta al menos 200 lechones de una granja.

De acuerdo con los reportes, al menos una decena de hombres fuertemente armados irrumpieron en el lugar durante las últimas horas.

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Los agresores amagaron y golpearon al personal, para después subir los ejemplares porcinos a camionetas y un camión.

Los responsables escaparon con el botín sin ser detenidos, pese a la movilización de las autoridades. Tras el atraco, se implementó un operativo de búsqueda en la región para dar con los responsables.

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Habitantes de la zona exigen mayor seguridad y piden a las autoridades frenar la ola de robos que afecta al municipio.

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Con información de Genaro Zepeda

JAPR

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