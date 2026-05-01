Catean Casa de Seguridad en Puebla y Encuentran la Placa de Identificación de un Policía

El 30 de abril de 2026 se realizó un cateo de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Bosques de Chapultepec de Puebla capital, al oriente de la ciudad de Puebla, logrando la detención de una persona por delitos contra la salud.

Durante labores de inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ejecutó un operativo interinstitucional en el domicilio localizado en Circuito Chapultepec Poniente, detectando que era utilizado como casa de seguridad y punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes.

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Ejecuta FGE cateo y detiene a una persona por narcomenudeo en Bosques de Chapultepec

De acuerdo con el informe de la autoridad, el domicilio fue intervenido por orden judicial en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal (SSP).

En el operativo fue detenido José Alfredo "N", quien se encontraba en el lugar; se aseguraron 88 bolsitas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, una bolsa con hierba verde con características de marihuana, un arma de fuego tipo pistola, una caja con 25 cartuchos útiles, así como 10 bolsitas de plástico vacías.

Localizan placa de policía durante cateo en Bosques de Chapultepec

Entre los indicios localizados se encontró una placa de identificación policial, la cual será analizada como parte de las investigaciones en curso.

Agentes de Ministerio Público y Policías Catearon una Tortería en Puebla

El inmueble quedó asegurado, mientras que José Alfredo "N" fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

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Con información de N+

JAPR