Descubren a Mujer en Posesión de Cartuchos de Uso Exclusivo del Ejército y la Armada en Puebla

Una mujer identificada como Ariana Berenice "N", fue detenida por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro en el municipio de Cuautlancingo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que la mujer fue descubierta en posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano, Armada y Fuerza Aérea.

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De acuerdo con la investigación, el 30 de abril de 2026 la imputada fue sorprendida intercambiando una bolsa con hierba verde con características similares a la marihuana por dinero en efectivo, en inmediaciones de la colonia Nueva Alemania.

Cuando se percató de la presencia de los agentes, la persona con la que realizaba la transacción huyó del lugar, mientras que Ariana Berenice "N" fue asegurada en el sitio.

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A la hoy imputada se le localizaron durante la inspección, diversas bolsas que contenían sustancias con características similares a cristal, cocaína, piedra y marihuana, así como municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

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Ariana Berenice "N" fue detenida por delitos contra la salud, y posesión de cartuchos. La mujer fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público.

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Con información de N+

JAPR