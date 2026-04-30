Elemento de Seguridad Pública Participa en Agresiones contra una Mujer en Ajalpan, Puebla

Este jueves 30 de abril de 2026 se dio a conocer la sentencia de más de siete años de prisión contra Carlos “N”, por lesiones calificadas ocasionadas a una mujer en el municipio poblano de Ajalpan.

El hoy sentenciado se desempeñaba como elemento de seguridad pública en la comunidad de Macuilquila, por lo que al participar de las agresiones físicas contra la víctima también incurrió en abuso de autoridad.

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Servidor público participa en agresiones contra mujer en Ajalpan, Puebla

El 2 de mayo de 2020, la víctima se encontraba en la plaza central de la comunidad de Macuilquila cuando fue interceptada y agredida físicamente por varias personas, entre ellas el hoy sentenciado, quien participó directamente en los hechos, ocasionándole lesiones de consideración.

El sentenciado, en su calidad de servidor público, incurrió en abuso de autoridad, al omitir su deber legal de salvaguardar la integridad de la víctima y, por el contrario, intervenir en la agresión, vulnerando los derechos de seguridad y protección que estaba obligado a garantizar.

Sentencian a Carlos “N” por lesiones contra una mujer en Ajalpan, Puebla

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla obtuvo sentencia condenatoria en contra de Carlos “N”, por su responsabilidad en el delito de lesiones calificadas, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Ajalpan.

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La autoridad judicial determinó imponer a Carlos “N” una pena de siete años y ocho meses de prisión, además de una multa y el pago de la reparación del daño en favor de la víctima, misma que será determinada en la etapa de ejecución de sentencia.

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Con información de N+

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