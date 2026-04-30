Vinculan a Expolicía por Presunta Tortura contra un Ciudadano en Puebla

Este jueves 30 de abril de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Daniel “N”, expolicía municipal de Los Reyes de Juárez, Puebla, por ser presuntamente responsable del delito de tortura.

De acuerdo con las autoridades, el hoy imputado junto con otros dos uniformados habría detenido, lesionado e intimidado a un ciudadano buscando incriminarlo en un delito en la demarcación antes mencionada.

Noticia relacionada: Policía de Puebla Pasará 11 Años en Prisión por Someter con Descargas Eléctricas a Ciudadano

Daniel “N” intentan incriminar mediante tortura a un ciudadano en Los Reyes de Juárez, Puebla

De acuerdo con las indagatorias, el 28 de abril de 2022, el hoy imputado participó en la detención de un ciudadano, en conjunto con otros dos elementos policiales, quienes presuntamente lo lesionaron e intimidaron con el propósito de incriminarlo en una investigación penal.

Derivado de estos hechos, el 21 de noviembre de 2025 se ejerció acción penal en contra del imputado y de las otras dos personas involucradas, iniciándose el proceso correspondiente ante la autoridad judicial.

Vinculan a proceso a Daniel “N” por tortura en Los Reyes de Juárez, Puebla

Como parte del seguimiento al caso, el pasado 24 de abril, agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, quien fue puesto a disposición del Juez de Control.

Maestro Localizado Sin Vida: Estaba Desaparecido en Tlaxcala

Como resultado de los actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N”, expolicía municipal de Los Reyes de Juárez, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, derivado de hechos registrados en dicho municipio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

GMAZ