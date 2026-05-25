Javier "N" Pasará Seis Años Más en Prisión por Violencia Familiar: Ratifican Segunda Condena

El Tribunal de Enjuiciamiento revalidó la condena contra el exgobernador de #Puebla, por delitos en agravio de su exesposa asesinada.

El excandidato a gobernador planeó el asesinato de Cecilia MonzónFoto: Archivo N+

Destacado

Se ratifica la condena de seis años de prisión para Javier López Zavala por violencia familiar. La hermana de la víctima, Helena Monzón, destaca el trabajo de la Fiscalía de Puebla.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+