Javier "N" Pasará Seis Años Más en Prisión por Violencia Familiar: Ratifican Segunda Condena

Javier López Zavala fue condenado a seis años de prisión por el delito de violencia familiar en agravio de su expareja Cecilia Monzón, activista asesinada en mayo del 2022.

Helena Monzón, hermana de la víctima dijo que lograron ratificar la sentencia que ya habían emitido hace un año los tribunales.

Dijo que a pesar que la defensa alegó que la denuncia no existía, se logró mantener la decisión, por lo que López Zavala pasará otros seis años en la cárcel.

Reconoce Helena Monzón el trabajo de la Fiscalía de Puebla

La abogada y hermana de la víctima, confirmó que en audiencia se mantuvo la pena de 6 años de prisión para el expriista y excandidato a gobernador de Puebla, Javier López Zavala por violencia familiar en agravio de la activista Cecilia Monzón.

Reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la asesora jurídica para lograr la ratificación de la condena.

El Tribunal de Enjuiciamiento revalidó la condena de seis años de prisión contra Javier López Zavala por violencia familiar contra la abogada y activista asesinada.

La resolución se dio en una audiencia de individualización de sanciones en Puebla.

Con información de N+

JAPR