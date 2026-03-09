Habilitan Séptimo Corredor de Transporte Público Temporal en Puebla; Este Es su Recorrido

En recientes días autoridades estatales anunciaron un nuevo corredor del servicio de "Transporte Temporal" que recorrerá puntos importantes de la capital poblana.

En N+ Puebla te diremos todo lo que debes saber de este séptimo recorrido puesto a disposición por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), sus horarios, su precio y la zona que abarca.

Séptimo corredor de transporte público temporal en Puebla: Recorrido, horarios y precio

El nuevo corredor conecta la colonia La Guadalupana con el Infonavit La Margarita, el Parque Ecológico y el centro comercial Plaza Dorada, puntos estratégicos de alta afluencia en la ciudad.

El servicio opera en un horario de 06:00 a 10:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, periodos en los que se concentra el mayor número de traslados hacia zonas laborales, educativas y de servicios, manteniendo el precio en $8.50 pesos, la tarifa actual del transporte público.

De acuerdo con la dependencia, esta medida busca reducir tiempos de traslado, optimizar la cobertura del servicio y ofrecer alternativa eficiente para los usuarios quienes diariamente se desplazan entre estas zonas.

Cabe resaltar que las autoridades señalan que el recorrido será evaluado de manera permanente para determinar su efectividad y posibles ajustes, dependiendo de la demanda y el comportamiento del flujo vehicular.

Suman siete corredores de “Transporte Temporal” en Puebla

Con este nuevo corredor de “Transporte Temporal” en Puebla ya suman siete recorridos, siendo los seis restantes los siguientes:

Recorrido Atlixcáyotl: Corredor que conecta Lomas de Angelópolis con la Vía Atlixcáyotl y la Avenida Juárez.

Corredor que conecta Lomas de Angelópolis con la Vía Atlixcáyotl y la Avenida Juárez. Recorrido Galaxia La Calera: Corredor que conecta la colonia del mismo nombre con Lomas de San Miguel y el Centro Histórico.

Corredor que conecta la colonia del mismo nombre con Lomas de San Miguel y el Centro Histórico. Recorrido 16 de Septiembre: Corredor que sale de la colonia Balcones del Sur, recorriendo la avenida 16 de Septiembre y retornando en la calle 23 Poniente.

Corredor que sale de la colonia Balcones del Sur, recorriendo la avenida 16 de Septiembre y retornando en la calle 23 Poniente. Recorrido Xonacatepec: La ruta recorre el bulevar Xonacatepec conectando el Mercado Morelos con las inmediaciones del Centro Histórico.

La ruta recorre el bulevar Xonacatepec conectando el Mercado Morelos con las inmediaciones del Centro Histórico. Recorrido Ruta Cree Madero: Corredor que conecta el Cereso de Puebla con la colonia La Guadalupana y la colonia Artículo Primero.

Corredor que conecta el Cereso de Puebla con la colonia La Guadalupana y la colonia Artículo Primero. Recorrido 4: Corredor que conecta el municipio de San Andrés Cholula con la Vía Volkswagen y el Paseo Bravo.

Amplían Recorrido Ruta de Galaxia la Calera Transporte Público de Puebla

Cabe recordar que para los siete recorridos de “Transporte Temporal” aplican el mismo horario y el mismo precio.

