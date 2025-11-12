Nubes Inusuales Sorprenden en el Cielo de Puebla: Conoce Qué las Provocó

Una impresionante postal dejó el cielo esta mañana del 12 de noviembre vista desde la ciudad de Puebla, ¿Qué fenómeno meteorológico es? En N+ te contamos cómo se forman este tipo de nubes.

En varias zonas de la capital poblana se logró ver desde muy temprano un tipo de "agujero" entre las nubes por lo que a parte de causar impresión entre los ciudadanos, provocó incertidumbre ante el desconocimiento de su formación.

Captan enorme agujero en el cielo de Puebla. Foto: Reporte Ciudadano

Aunque algunos pensaban que este fenómeno era un aviso ante el cambio climático, la verdad es que es un hecho totalmente natural que no debe causar alarma.

Significado de las nubes en forma de agujero en el cielo de Puebla

La figura peculiar que se formó en el cielo poblano tiene un nombre y una explicación, este fenómeno meteorológico es son conocido como "nubes cavum" o "nubes perforadas", las cuales forman un agujero circular o lineal bien definido.

Este tipo de nubes se forman cuando un avión atraviesa una capa de nubes con gotas de agua muy frías (por debajo de los 0°C), pero que aún no se han congelado; El paso de este vehículo enfría aún más las gotas creando cristales de hielo que caen formando una estela y dejando un vacío circular en la nube.

Cabe destacar que aunque existen formaciones de nubes que son consideradas un presagio de tormentas, este no es el caso, pues es un fenómeno causado por las bajas temperaturas y el paso de un avión.

Fotografías del cielo de Puebla hoy; Nubes aborregadas y agujero

Este impresionante momento dejó a varios poblanos mirando hacia el cielo y llenó rápidamente las redes sociales de hermosas fotografías en donde se lograba ver la peculiar figura acompañada de un cielo aborregado.

Así luce el impresionante agujero en el cielo de Puebla. Foto: Reporte Ciudadano

Algunas de las zonas en donde se logró ver este fenómeno son: Balcones del Sur, Lomas de Angelópolis, La Paz, Jardines del Sur, San Isidro Castillotla, Lomas de Atoyac, entre otras.

Se forman nubes cavum en cielo de Puebla. Foto: Edgar Zúñiga

