Suspenden Clases en Escuelas de 64 Municipios de Puebla por Frente Frío No. 50

Ante la entrada del Frente Frío No. 50 en territorio poblano, la Secretaría de Educación (SEP) determinó la suspensión de clases en más de 5 mil escuelas de zonas vulnerables de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Por lo anterior, la comunidad estudiantil de las sierras poblanas recibirán el servicio educativo a distancia ante el pronóstico de lluvia con viento y riesgo de inundaciones

¿Cuándo y en qué municipios de Puebla se suspenden las clases?

De acuerdo a la Coordinación General de Protección Civil, este frente frio provocara fuertes vientos y lluvias; por ello, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la comunidad escolar de las instituciones de educación básica (inicial, preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior de 64 municipios; 407 mil 020 alumnos, serán atendidos por 22 mil 245 docentes que otorgarán el servicio educativo a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa, cuadernillos y actividades relativas a cada nivel educativo.



Los municipios de la Sierra Norte donde no habrá clases presenciales este lunes 11 de mayo son:

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodriguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuitotepec, Tlaola, lapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de

Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.



Mientras tanto, en la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del

Progreso, Cuyoaco, Chignautla,

Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco,

Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo,

Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla,

Zaragoza y Zoquiapan.

Con información de N+

JAPR