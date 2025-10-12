Suspenden Clases en Xicotepec y Huauchinango por Lluvias e Inundaciones en Puebla

Las clases presenciales seguirán suspendidas en más de 2 mil escuelas en las microrregiones de Xicotepec de Juárez y Huauchinango en la Sierra Norte de Puebla.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó mediante comunicado que la medida es para proteger a más de 159 mil 240 alumnos de educación básica y media superior, así como 8 mil 318 profesores y personal administrativo.

Noticia relacionada: Lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Chihuahua y Sonora Dejan Inundaciones y Deslaves Mortales

No habrá clases presenciales toda la semana entrante en Xicotepec de Juárez y Huauchinango, Puebla

Las vías de comunicación permanecen bloqueadas por deslaves e inundaciones. Además, el mobiliario, equipo de cómputo, escritorios, pizarrones y anaqueles no pueden utilizarse, por lo que no existe acceso seguro para la comunidad educativa.

Debido a estas condiciones la SEP anunció la suspensión de clases del lunes 13 al viernes 17 de octubre de 2025, por lo que la actividad presencial se reanudará hasta nuevo aviso.

Más de 100 escuelas de la Sierra Norte de Puebla presentan daños por la tormenta tropical “Jerry”

Se sabe que 116 escuelas de al menos 46 municipios presentan afectaciones en techos, muros, drenajes y filtraciones afectando a más de 16 mil escolares.

Sheinbaum Supervisó Atención a Familias Afectadas en Huauchinango

Personal del comité administrador poblano para la construcción de espacios educativos se encuentra evaluando la infraestructura de los inmuebles, y revisando el funcionamiento de los servicios básicos para determinar la viabilidad del regreso a clases presenciales y reparaciones.

Historias relacionadas:

Con información de Ana Celia Lara

JAPR