Tribunal Concede Suspensión Provisional del Proyecto de Cablebús en Puebla

Luego de la queja 133/2026 interpuesta por el Colectivo Hermanos Serdán en Puebla, se logró que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, determinara la suspensión provisional en las acciones que afectan al medio ambiente por la construcción del cablebús en Puebla.

El colectivo conformado por vecinos de las colonias Prados Agua Azul, Huexotitla y Gabriel pastor, así como la Asamblea Social del Agua, anunciaron que de forma temporal se frenarán las afectaciones mientras se analiza a fondo el caso.

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¿Qué implica la suspensión provisional del cablebús en Puebla?

En un comunicado informaron que no todos los argumentos fueron aceptados, pero el punto clave por el medio ambiente sí prosperó, por lo que el tribunal reconoció el riesgo ambiental.

Se acreditó que la obra puede generar daños en áreas verdes y a la biodiversidad, por lo que se determinó la aplicación de una medida cautelar mientras continúa el proyecto.

El documento publicado por el Poder Judicial de la Federación menciona que la resolución ordena detener la tala, desmonte y cualquier intervención en parques o zonas verdes del proyecto.

El Colectivo Hermanos Serdán informó que de acuerdo con el tribunal, el proyecto no se acredita como un beneficio social ni sustentable, por lo que se ordenó la suspensión temporal.

No hay suspensión definitiva en el proyecto del cablebús en Puebla

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito determinó que la suspensión del proyecto del cablebús en Puebla no es definitiva.

Los magistrados emitieron pronunciamientos en los que refirieron la falta de elementos en la revisión del juicio de amparo que promovieron el Colectivo Hermanos Serdán.

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Entre los argumentos destacaron el impacto al medio ambiente, así como la tala de árboles.

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Con información de N+

JAPR