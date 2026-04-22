Aseguran Plantío con 400 Plantas de Amapola en la Sierra Norte de Puebla

En un operativo interinstitucional se logró la localización y aseguramiento de un terreno con aproximadamente 400 plantas de amapola en la localidad de Apatauyan, perteneciente al municipio de Atempan en Puebla.

Derivado de patrullajes focalizados en la Sierra Norte de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), se ubicó un terreno donde había cientos de plantas de amapola.

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Patrullajes focalizados permiten asegurar plantío de amapola en Atempan

El operativo fue parte del combate contra la producción y distribución de sustancias que atenten contra la salud e integridad de las personas, así como fortalecer la vigilancia en la región.

Autoridades estatales y federales procedieron al resguardo del área conforme a los protocolos establecidos, a fin de dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La amapola es una planta de la cual se extraen sustancias como el opio, base para la elaboración de drogas como la heroína.

Descubren campo con más de 200 plantas de amapola en Puebla

El pasado 15 de abril la Fiscalía General de la República (FGR), delegación Puebla, aseguró un predio ubicado en el municipio de Zoquitlán, donde se cultivaba amapola.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron a un paraje conocido como “La Z”, tras recibir una denuncia anónima. En el lugar confirmaron la existencia de un sembradío de esta planta prohibida.

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Con información de N+

JAPR