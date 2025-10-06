Cierre Parcial en Ambos Sentidos de la Autopista México-Puebla: Fechas y Horario

Anuncian el cierre temporal de los carriles de alta de ambos sentidos de la Autopista México-Puebla por obras en el camellón a la altura de la armadora de Volkswagen; Te decimos la fechas en que terminarán y el tramo que rehabilitarán.

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Puebla dio a conocer que se realizarán trabajos de imagen urbana en el camellón de dicha vialidad por lo que será necesario el cierre parcial con sentido a la capital poblana y a la CDMX.

Las obras se llevarán acabo del 6 al 10 de octubre por lo que se recomienda salir con mayor tiempo de anticipación o de ser posible, evitar la zona para no tener inconvenientes.

Horario del cierre parcial en la Autopista México-Puebla del 6 al 10 de octubre

El horario en el que se realizarán estos trabajos será de 10:00 am a las 18:00 horas, mientras que el resto del día la vialidad se encontrará operando con normalidad.

El tramo donde estará el cierre parcial en la Autopista México-Puebla es entre la Puerta 3 de Volskwagen y la Avenida San Lorenzo Almecatla, por lo que espera tráfico lento en la zona principalmente en la hora de entrada y salida de los trabajadores de la armadora.

Recuerda manejar con mayor precaución durante esta vialidad en los próximos días para prevenir accidentes con otras unidades vehiculares o trabajadores que se encuentran en obra.

Cierre parcial temporal en la Calzada Zavaleta ¿Hasta cuándo estará?

Como parte del proyecto de rehabilitación de vialidades poblanas, se llevará acabo un cierre parcial en la Calzada Zavaleta entre el Boulevard Forjadores y el bajo puente de la Recta a Cholula.

Las obras de reconstrucción serán a partir de este 6 de octubre hasta el día 10 en un horario de 8:00 de la mañana hasta las 18:00 horas.

Es recomendable evitar la zona durante este tiempo indicado ya que podría incrementar el congestionamiento vial. Así mismo, se exhorta a los conductores a manejar con responsabilidad y con mayor precaución para evitar accidentes viales.

