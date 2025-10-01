En Puebla, se registra el cierre temporal del retorno inferior en Periférico Ecológico a la altura de Boulevard Forjadores, con sentido a Volkswagen, debido a que la zona presenta encharcamiento por daños en el drenaje pluvial.

La Secretaría de Infraestructura realizará trabajos de reparación con maquinaria especializada para liberar la línea pluvial, perforar e introducir la tubería a los registros de agua.

La dependencia trabajará de manera coordinada con elementos de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Desastres durante cuatro semanas por lo que se recomienda manejar con precaución y de ser posible evitar la zona.

Rutas alternas por cierre temporal en retorno de Periférico y Boulevard Forjadores de Puebla

Debido a las obras de reparación de drenaje pluvial en Periférico Ecológico y el Boulevard Forjadores de Puebla, los automovilistas deberán tomar las siguientes vías alternas:

Los vehículos que circulan sobre Boulevard Forjadores con sentido a Puebla, deberán continuar de frente y retornar más adelante a la izquierda para incorporarse a Periférico Ecológico sentido a la planta armadora de autos de Volkswagen.

Mientras que quienes transitan sobre Periférico Ecológico rumbo a Atlixco continuarán hasta el puente del Camino Real a Momoxpan para subir, retornar y tomar la lateral en calle Ignacio Allende.

En caso de que pasara esta incorporación, podrá retornar en el distribuidor de la Recta a Cholula.

Las autoridades exhortan a la población a manejar con precaución durante el proceso de la obra para evitar accidentes.

¿Por qué cerraron el retorno del Periférico Ecológico y Forjadores?

El cierre temporal tiene como objetivo solucionar el estancamiento de agua que se ocasiona durante las intensas lluvias registradas en Puebla.

Cabe destacar que varios vehículos han quedado estancadas en dicho retorno debido a estas afectaciones.

Una vez terminadas las obras, se realizarán pruebas de eficiencia para garantizar que la infraestructura quede debidamente conectada y que el agua se drene de la manera correcta para que el problema quede resuelto de forma permanente.

