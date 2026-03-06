Tráiler Protagoniza Volcadura en Arco Norte de Tlaxcala; Esto se Sabe

La tarde de este viernes 6 de marzo de 2026 se registró un fuerte accidente en la autopista Arco Norte a la altura de la caseta 57 con dirección al estado de Tlaxcala.

Un tráiler protagonizó una aparatosa volcadura en el kilómetro 60 de dicho tramo carretero, debido a que el conductor perdió el control de la unidad pesada, saliendo ileso del siniestro.

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este viernes que se registró la volcadura de un tráiler sobre el kilómetro 60 de la autopista Arco Norte con dirección al estado de Tlaxcala.

En imágenes que circularon en redes sociales se puede observar la unidad de carga recostada sobre su lado derecho completamente fuera de la carpeta asfáltica, con la caja seca a punto de caer al precipicio.

El conductor del tractocamión perdió el control del mismo, lo que originó el siniestro, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia, quienes confirmaron que el chofer salió ileso del accidente.

El conductor salió ileso del accidente en el Arco Norte. Foto: X @ciudadano_pue

César Cuamani, el joven arrollado por una camioneta la madrugada de este viernes en la lateral de la Vía Atlixcáyotl, a la altura del municipio de San Andrés Cholula, perdió la vida en un hospital privado debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

Una camioneta que circulaba sobre Bulevar de los Reyes con sentido a la ciudad de Puebla embistió al motociclista. Tras el impacto, la unidad se salió de la cinta de circulación, chocó contra un poste, un pino y una malla ciclónica, para finalmente volcar sobre la banqueta.

