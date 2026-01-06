Captan Múltiples Objetos Luminosos Desplazándose Sobre el Volcán Popocatépetl

Un hermoso espectáculo fue captado por cámaras con vista al volcán Popocatépetl desde Tlamacas, múltiples objetos luminosos se desplazaron en diferentes direcciones dejando en pie una pregunta, ¿Qué es eso?.

La noche de este 5 de enero de 2026, desde las 19:04 Hrs. hasta las 20:24 Hrs., se vieron en el cielo nocturno varias luces en movimiento, como si fuera una danza los objetos se cruzaban entre sí en direcciones opuestas.

Video: Captan objetos luminosos al rededor del volcán Popocatépetl en la noche antes de Reyes Magos

Cámaras del CENAPRED captaron el impresionante momento y a través de las redes sociales de Webcams de México se compartió este timelapse.

Usuarios de la plataforma se sorprendieron por las imágenes y se cuestionaron el origen de este hecho; aunque muchos de estos eventos los relacionan con vida extraterrestre, la verdad es que nunca han confirmado que sea verdad. Incluso hubo quien mencionó que al tratarse de la noche antes del 6 de enero, se trataba de los Reyes Magos.

No obstante, especialistas han hablado de situaciones similares en donde luces se cruzan en el cielo de forma frecuente y en direcciones diferentes, tratándose de satélites en órbita, incluso mencionan que podrían ser de la constelación Starlink de SpaceX u otros como Iridium.

Y aunque hasta el momento no se sabe qué eran realmente esos objetos, la imagen por si sola es majestuosa al estar acompañada del coloso.

Noticia relacionada: Captan al Volcán Popocatépetl Arrojando Material Incandescente durante Tormenta Eléctrica

Actividad del Volcán Popocatépetl hoy 6 de enero

De acuerdo a Protección Civil Estatal de Puebla, habrá posible dispersión de ceniza con dirección al norte y sur sobre las regiones de Atlixco, Izúcar de Matamoros, Tlaxcala, EdoMex, Hidalgo y Morelos.

Hermosas Postales del Imponente Volcán Popocatépetl Nevado

El Semáforo de Alerta Volcánica continúa en Amarillo Fase 2 por lo que solo se esperan explosiones de tamaño menor a moderado y tremos variable sin alguna posibilidad de riesgo.

Se hace el llamado a la población a respetar el radio de seguridad para evitar accidentes y sobre todo no realizar actividades alpinismo cerca del coloso.

Historias recomendadas:

Con información de N+

MCS