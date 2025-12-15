¿Cómo Fueron Rescatados los Alpinistas Extraviados en el Volcán Citlatépetl de Puebla?

La tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 se dio a conocer el rescate de diez alpinistas originarios del estado de San Luis Potosí que se encontraban en inmediaciones del Volcán Citlaltépetl, a la altura del municipio poblano de Tlachichuca.

Tras la localización de los deportistas en territorio poblano, dos de ellos requirieron atención prehospitalaria por deshidratación, sin embargo, se encuentran estables y ya en un lugar seguro.

Noticia relacionada: Buscan a 12 Alpinistas Extraviados en el Pico de Orizaba; Esto Sabemos

Rescatan a diez alpinistas extraviados en el Volcán Citlaltépetl en Tlachichuca, Puebla

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo del Desastres del Estado de Puebla, activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y rescate tras recibir un reporte, vía 9-1-1 sobre alpinistas extraviados en el Volcán Citlaltépetl.

Se notificó a la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP) y autoridades del municipio de Tlachichuca para la atención oportuna del incidente, de tal forma que se activó un operativo de búsqueda y rescate.

Ante la presunción inicial de personas extraviadas en una zona de difícil acceso, el personal de Protección Civil del Estado, realizó las labores de localización y ascenso con el apoyo de elementos de Seguridad Pública, guías y alpinistas voluntarios.

Derivado de las acciones conjuntas, se logró la localización de diez alpinistas, de los cuáles dos requirieron atención médica, sin embargo, se encuentran fuera de peligro.

Alpinistas extraviados en el Volcán Citlaltépetl eran originarios de San Luis Potosí

La mañana de este lunes, un grupo de alpinistas reportaron que se encontraban perdidos a través de una llamada al 9-1-1, en donde también lograron informar que son originarios de San Luis Potosí, además de mandar sus últimas coordenadas antes de que se interrumpiera la comunicación.

Rescatan a Mujer Alpinista en el Volcán Citlaltépetl

Gracias a los protocolos de búsqueda implementado por las autoridades poblanas, diez practicantes de este deporte extremo fueron hallados en inmediaciones del Volcán Citlaltépetl, confirmando ser los mismos que emitieron la llamada para pedir auxilio.

Historias recomendadas:

Con información del Gobierno de Puebla

GMAZ