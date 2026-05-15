Anuncian Aumento Salarial a Maestros; Querétaro Aparece Entre los Salarios Más Bajos

En el marco del Día de las Maestras y los Maestros, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un incremento salarial del 9% para docentes de todo el país.

El anuncio fue realizado desde la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde la mandataria señaló que el aumento representa un esfuerzo del Gobierno Federal para reconocer la labor del magisterio.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México”, expresó.

Sin embargo, pese al incremento anunciado, Querétaro continúa apareciendo entre los estados donde los maestros perciben los salarios más bajos del país, de acuerdo con datos de Data México.

Te Podría Interesar: Menor Acusado de Homicidio Múltiple en Querétaro Enfrentaría Hasta 5 Años en Prisión

¿Será suficiente el aumento salarial para mejorar las condiciones económicas del magisterio en estados como Querétaro?

La entidad queretana comparte los últimos lugares en remuneración mensual para docentes junto con Guanajuato y Aguascalientes, mientras que Baja California Sur, Chiapas y Michoacán destacan como los estados con mejores salarios para el magisterio.

La situación vuelve a poner sobre la mesa las condiciones laborales y salariales que enfrentan maestras y maestros en Querétaro, pese a tratarse de una de las profesiones más importantes para la formación de nuevas generaciones.

Historias Recomendadas: