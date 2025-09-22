Asesinan a Balazos a un Joven de 23 Años en San Luis Potosí; Esto se Sabe

Un hombre de 23 años fue asesinado a balazos casi a la medianoche del sábado en la cabecera municipal de Soledad de Graciano Sánchez. El ataque ocurrió en la colonia La Caldera, cuando sujetos armados abrieron fuego contra la víctima.

¿Dónde fue encontrado el cuerpo de la víctima?

El joven quedó tendido boca abajo sobre la calle Ignacio López Rayón, cerca de un salón de fiestas. Paramédicos acudieron al lugar, pero al revisar al herido confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, así como agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para asegurar la zona e iniciar con las diligencias correspondientes. La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Grupo armado agrede comandancia en Ciudad del Maíz, SLP

La Fiscalía General del Estado confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos durante la madrugada del sábado en Ciudad del Maíz, donde un grupo armado habría atacado las instalaciones de la Policía Municipal.

En cuanto a las víctimas, un policía fallecido se identificó como el sargento retirado Laurencio Flores Aguilar, un exmilitar originario de Ciudad Valles y cuya muerte fue certificada por las autoridades pocos minutos después del ataque.

¿Qué acciones se han tomado tras el ataque?

Peritos y agentes de la Policía de Investigación acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido. Además, se informó que las indagatorias se desarrollan en coordinación con otras corporaciones.

