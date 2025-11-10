Asesinan a Pasante de la UASLP en un Intento de Asalto Cerca de la Universidad; Esto Sabemos

Un alumno pasante de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) perdió la vida durante un intento de asalto ocurrido en las inmediaciones de la zona universitaria poniente.

La propia Facultad confirmó el hecho a través de un comunicado oficial, en el que lamentó profundamente el fallecimiento del joven, quien realizaba su servicio social en el Departamento de Cirugía. La UASLP expresó su indignación por el homicidio y exigió a la Fiscalía General del Estado esclarecer el caso con prontitud para dar con los responsables.

Asimismo, la institución hizo un llamado a las autoridades de seguridad pública para reforzar la vigilancia en los alrededores de los campus universitarios, con el fin de garantizar la integridad de su comunidad estudiantil.

Fiscalía investiga robo de vehículo como principal móvil

El robo del vehículo es la principal línea de investigación por el asesinato del estudiante pasante de la Facultad de Estomatología, ocurrido el pasado viernes por la noche en la calle Río Nazas, a una cuadra de la zona universitaria poniente, según informó la fiscal de San Luis Potosí, Manuela García Cázares.

Detalló que se tiene conocimiento de que en este hecho participaron más de dos personas, y que ya se analizan las cámaras de seguridad de la zona para obtener información que ayude a esclarecer el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, Jorge, de 23 años, caminaba por esa calle cerca de las 11 de la noche acompañado de una mujer, quien hasta el momento no ha acudido a declarar ante la autoridad.

