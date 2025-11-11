Asesinan a un Elemento de la Guardia Civil en San Luis Potosí; Esto Sabemos

Un elemento activo de la Guardia Civil Estatal fue asesinado la madrugada de este lunes en la colonia Simón Díaz, al sur de la capital potosina, tras ser atacado por cuatro sujetos que viajaban en dos motocicletas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la calle Taiwán, donde los agresores dispararon al menos 15 veces contra el agente, quien perdió la vida en el lugar.

Tras el homicidio, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en la zona para intentar localizar a los responsables, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía General del Estado confirmó que agentes de la Policía de Investigación acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo del elemento fue trasladado al Servicio Médico Legal para practicarle la necropsia de ley.

Las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni los posibles motivos del ataque, mientras que el caso continúa bajo investigación.

Detienen a dos jóvenes ligados al crimen organizado en Ciudad Valles

Agentes de la Guardia Civil Estatal detuvieron en Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dos jóvenes, un menor de 17 años y una mujer de 20, presuntamente vinculados con actividades delictivas relacionadas con la venta de drogas y el “halconeo” para un grupo criminal que opera en la región.

Durante el operativo, los oficiales aseguraron 18 dosis de la droga conocida como “cristal”, además de varios teléfonos celulares, una tabla presuntamente utilizada para torturar, cinco tabletas electrónicas, cinco módems, una cámara de vigilancia y un equipo de radiofrecuencia.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las investigaciones para determinar su grado de participación en las actividades delictivas y su posible relación con otras personas involucradas en el mismo grupo criminal.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los operativos de seguridad y combate al narcomenudeo que se mantienen en la Huasteca potosina.

