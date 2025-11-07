Muere Elemento de la Guardia Nacional Atropellado Mientras Auxiliaba a un Conductor en SLP

Un elemento de la Guardia Nacional falleció este jueves luego de ser atropellado en la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí–Querétaro, a la altura del entronque con el municipio de Tierra Nueva.

El accidente ocurrió cuando el agente realizaba labores de auxilio a un conductor cuyo vehículo se había descompuesto sobre la cinta asfáltica, a la altura del kilómetro 153, cerca de la comunidad El Cerrito. De acuerdo con testigos, el oficial descendió de su patrulla para ofrecer apoyo y verificar la situación del automovilista, cuando fue impactado de manera repentina por otro vehículo que transitaba por el lugar.

¿Cómo fue el accidente?

El conductor responsable no habría podido frenar a tiempo, provocando que el elemento sufriera graves lesiones. Paramédicos acudieron de inmediato al sitio para intentar reanimarlo; sin embargo, el agente ya no contaba con signos vitales al momento de su atención.

Personal de la Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y servicios periciales arribaron a la zona, la cual fue acordonada para permitir el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones correspondientes.

La circulación vehicular fue parcialmente cerrada durante varias horas mientras se realizaban las labores de peritaje. Las autoridades informaron que se busca establecer la identidad del conductor involucrado y determinar las causas precisas del accidente.

