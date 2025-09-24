Avión Aterriza de Emergencia en Aeropuerto Internacional de Querétaro por una Falla

La pista del Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) permanecerá cerrada por aproximadamente 90 minutos, luego de que una aeronave realizara un aterrizaje de emergencia debido a una falla en el tren de aterrizaje.

En la aeronave viajaban seis pasajeros y un tripulante, quienes fueron evacuados de forma segura y trasladados a una zona de seguridad. Las autoridades del aeropuerto confirmaron que todas las personas a bordo se encuentran fuera de peligro.

Aeropuerto de Querétaro Cerrado por Falla en una Aeronave; 24 de Septiembre 2025

¿A dónde serán desviados los vuelos?

Como consecuencia de este incidente, los vuelos con destino a Querétaro serán desviados temporalmente y las salidas desde el AIQ presentarán retrasos.

Las autoridades aeroportuarias agradecieron la comprensión de los usuarios y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y redes sociales del AIQ, donde se actualizará la situación en tiempo real.

El AIQ ya había cerrado operaciones en agosto tras un incidente similar

En agosto de 2025, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro también tuvo que suspender operaciones durante aproximadamente 90 minutos, luego de que una aeronave sin pasajeros presentara una ponchadura de neumático al momento de aterrizar. Aunque no hubo personas lesionadas, se aplicaron los protocolos de seguridad para retirar la aeronave y revisar las condiciones de la pista antes de reanudar las actividades.

