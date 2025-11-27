Avioneta Realizó un Aterrizaje de Emergencia en el Aeropuerto de SLP; ¿Qué se Sabe del Caso?

La tarde de este martes 25 de noviembre, una avioneta privada realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, luego de que la tripulación reportara una falla en el tren de aterrizaje mientras se preparaba para descender.

Noticia Relacionada: PC y Paramédicos Voluntarios Atienden Labor de Parto en Vía Pública en SLP; Esto Sabemos

¿Qué es lo que se sabe tras su aterrizaje?

De acuerdo con fuentes aeroportuarias, tras la alerta se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, desplegando a personal de emergencias, bomberos y brigadas internas para resguardar la pista y asistir a los ocupantes de la aeronave. La avioneta logró tocar tierra sin incidentes mayores y fue asegurada para su revisión.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, los pasajeros y el piloto fueron valorados por paramédicos en el sitio como parte del protocolo, confirmándose que todos se encontraban en buen estado de salud.

Tras el retiro de la aeronave, la pista fue liberada y las operaciones retomaron su curso habitual. Las autoridades continuarán con la revisión técnica para determinar el origen de la falla.

Historias Recomendadas: