Bachilleres Plantel Sur de la UAQ Cancelan Clases por Presunta Plaga de Chinches en Querétaro

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), a través de la Escuela de Bachilleres Plantel Sur, informó la suspensión temporal de clases presenciales como parte de una medida preventiva para proteger la salud de su comunidad.

Este jueves 16 de octubre, las clases del turno matutino se cancelaron a partir de las 09:30 a.m., mientras que el turno vespertino continuará con actividades en modalidad virtual, en su horario habitual.

¿Qué pasará con las clases del viernes 17 de octubre?

La UAQ indicó que ese día también se suspenderán las clases presenciales en ambos turnos, y que las actividades se mantendrán de manera virtual, a fin de no afectar el avance académico.

Estas acciones se deben a labores de inspección y fumigación realizadas por autoridades universitarias, con el propósito de salvaguardar el bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El regreso a clases presenciales está previsto para el lunes 20 de octubre, siempre y cuando las condiciones sean completamente seguras para la comunidad.

La institución agradeció la comprensión de alumnos y padres de familia ante esta medida preventiva y reiteró su disposición para aclarar cualquier duda.

El pasado 9 de octubre habían suspendido clases en Preparatoria Norte de la UAQ por la misma razón

La mañana del miércoles 9 de octubre, estudiantes y personal de la Preparatoria Norte de la UAQ fueron evacuados ante la sospecha de una plaga de chinches. El desalojo ocurrió alrededor de las 9:30 a.m., sin mayor información inicial para el alumnado.

Posteriormente, la Dirección de Comunicación Social de la universidad confirmó que personal de Protección Civil universitario realizó una inspección en el plantel para verificar la presencia de los insectos. Como medida preventiva, las clases del turno vespertino se suspendieron y se realizaron de forma virtual.

La universidad señaló que, realizarían las acciones necesarias para garantizar un retorno seguro. Aunque el plantel fue fumigado en junio, no se descartó una nueva intervención.

Estudiantes relataron que fueron informados del desalojo directamente en las aulas por los jefes de grupo, quienes transmitieron la instrucción de abandonar el edificio sin dar más detalles.

