Balean Centro Nocturno en San Luis Potosí; una Persona Resultó Herida

Un violento ataque armado perpetrado la noche del martes contra un centro nocturno ubicado sobre la avenida Venustiano Carranza, en la ciudad de San Luis Potosí, dejó como resultado una persona lesionada y provocó una fuerte movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 de la noche, cuando varios sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra la fachada del establecimiento, ubicado entre la calle Tomasa Esteves y la avenida Reforma, en una de las zonas más transitadas del corredor comercial y de entretenimiento de la capital potosina.

Noticia Relacionada: Asesinan a Balazos a un Joven de 23 Años en San Luis Potosí; Esto se Sabe

¿Qué se sabe del herido tras el ataque armado en avenida Carranza?

Tras el ataque, una persona resultó herida por los disparos y fue trasladada de inmediato a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado su identidad ni el estado de salud que presenta.

En el lugar de los hechos, se observaron varios impactos de arma de fuego en la fachada del inmueble, así como múltiples casquillos percutidos esparcidos sobre la carpeta asfáltica, evidencia del tiroteo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar el área, mientras que agentes de la Guardia Civil Estatal implementaron un operativo en los alrededores con el objetivo de ubicar a los responsables, quienes huyeron del sitio tras realizar los disparos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho, y las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del ataque.

Historias Recomendadas: