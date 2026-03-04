Carambola en la México–Querétaro Deja un Muerto y un Lesionado

Un choque múltiple registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera federal México–Querétaro dejó como saldo una persona fallecida y otra más lesionada.

El accidente ocurrió a la altura de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo, en dirección a Palmillas, donde se vieron involucrados seis vehículos: un tráiler con plataforma, un camión de transporte de personal, tres automóviles compactos y una camioneta.

Percance ocasionó el cierre parcial de la carretera

El percance generó el cierre parcial de la vialidad, lo que provocó filas de hasta 10 kilómetros y afectaciones a la circulación durante varias horas.

Paramédicos atendieron a los involucrados y trasladaron a una persona lesionada a un hospital para su valoración médica. En el lugar se confirmó el fallecimiento de otra persona.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia realizaron las diligencias correspondientes y, tras concluir las maniobras, la circulación fue restablecida.

