Choque Frontal Deja un Muerto y 25 Lesionados en la SJR–Amealco

Un fatal accidente se registró la tarde de este viernes en la carretera estatal San Juan del Río–Amealco de Bonfil, donde un choque frontal entre una camioneta y un camión de transporte público dejó como saldo una persona sin vida y al menos 25 lesionados.

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¿Qué provocó este trágico accidente en la carretera?

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3+350, cuando una camioneta tipo Explorer color azul intentó rebasar y se encontró de frente con la unidad de transporte. El conductor de la camioneta quedó prensado y perdió la vida minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

En el camión, que provenía de las comunidades de Ojo de Agua y Sabino Chico con destino a San Juan del Río, los servicios de emergencia valoraron a 25 personas que presentaban golpes leves y crisis nerviosa.

Tras el impacto, se registró un derrame de combustible sobre la cinta asfáltica, por lo que bomberos utilizaron tierra para mitigar riesgos y evitar un incidente mayor.

Elementos de rescate emplearon equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberar el cuerpo del conductor, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado realizar el levantamiento correspondiente.

Debido al accidente, la circulación en la zona permaneció cerrada en ambos sentidos, obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas. En el sitio trabajaron corporaciones como Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Policía Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional.

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