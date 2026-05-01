Choque Frontal Deja un Muerto y 25 Lesionados en la SJR–Amealco
Redacción: N+
Choque frontal en la carretera SJR–Amealco dejó un muerto y 25 lesionados; la vía fue cerrada mientras autoridades atendían la emergencia.
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Un fatal accidente se registró la tarde de este viernes en la carretera estatal San Juan del Río–Amealco de Bonfil, donde un choque frontal entre una camioneta y un camión de transporte público dejó como saldo una persona sin vida y al menos 25 lesionados.
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¿Qué provocó este trágico accidente en la carretera?
El percance ocurrió a la altura del kilómetro 3+350, cuando una camioneta tipo Explorer color azul intentó rebasar y se encontró de frente con la unidad de transporte. El conductor de la camioneta quedó prensado y perdió la vida minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.
En el camión, que provenía de las comunidades de Ojo de Agua y Sabino Chico con destino a San Juan del Río, los servicios de emergencia valoraron a 25 personas que presentaban golpes leves y crisis nerviosa.
Tras el impacto, se registró un derrame de combustible sobre la cinta asfáltica, por lo que bomberos utilizaron tierra para mitigar riesgos y evitar un incidente mayor.
Elementos de rescate emplearon equipo hidráulico, conocido como “quijadas de la vida”, para liberar el cuerpo del conductor, lo que permitió a la Fiscalía General del Estado realizar el levantamiento correspondiente.
Debido al accidente, la circulación en la zona permaneció cerrada en ambos sentidos, obligando a los automovilistas a tomar rutas alternas. En el sitio trabajaron corporaciones como Bomberos Voluntarios, Protección Civil, Policía Municipal y Estatal, así como la Guardia Nacional.
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