Conductor Arrolla a Dos Trabajadores en Querétaro; Uno Pierde la Vida

La mañana de este lunes, un trágico accidente ocurrió sobre la lateral de avenida 5 de Febrero, en dirección a San Luis Potosí, a la altura de la colonia Benito Juárez, donde un hombre perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad.

Noticia Relacionada: Adulto Mayor Muere Arrollado por una Tractocamión en Querétaro

¿Qué ocurrió exactamente?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil no logró frenar a tiempo al acercarse a una zona delimitada con tambos, donde dos trabajadores se encontraban realizando labores de instalación de fibra óptica. Al no poder esquivar los obstáculos, impactó directamente contra los trabajadores.

Como resultado del incidente, uno de ellos falleció en el lugar, mientras que su compañero fue trasladado de urgencia a un hospital debido a las graves lesiones que presentaba.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro acudieron al sitio y solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El conductor involucrado no intentó darse a la fuga y fue asegurado por las autoridades. Actualmente se encuentra en calidad de detenido mientras se deslindan responsabilidades.

Historias Recomendadas: