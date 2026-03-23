Desaparecen 7 Trabajadores Electricistas en San Luis Potosí; Hallan solo su Equipo

Siete trabajadores originarios del municipio de Cárdenas son buscados por autoridades y sus familias, luego de que se perdiera comunicación con ellos el pasado sábado 21 de marzo, cuando acudieron a realizar trabajos de construcción y electrificación en este municipio.

Noticia Relacionada: Muere Trabajador tras Accidente con Montacargas en Querétaro

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con los primeros reportes, la desaparición fue detectada por una tercera persona que acudió al sitio donde los trabajadores realizaban labores. En el lugar únicamente fue localizada la grúa que utilizaban, sin rastro de los empleados ni de la camioneta en la que se trasladaban.

La mañana de este lunes, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas de localización correspondientes para dar con su paradero.

¿Quiénes son los desaparecidos?

Los trabajadores, cuyas edades oscilan entre los 19 y 38 años, fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Abraham Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera Rodríguez, Celso López González y Macario Torres Castillo, todos originarios del municipio de Cárdenas.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda y solicitan a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizarlos, la reporte a los números de emergencia o a las instancias correspondientes.

Historias Recomendadas: