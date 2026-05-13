Desarticulan Célula Criminal Vinculada a Asaltos en la Carretera 57 en San Luis Potosí

Una célula criminal integrada por al menos cinco personas fue desarticulada en San Luis Potosí tras un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Guadalcázar.

Entre los detenidos se encuentra un presunto líder criminal identificado como generador de violencia en la zona de El Huizache-Matehuala, donde se han registrado asaltos y robos sobre la carretera 57, además de ejecuciones en municipios del altiplano potosino.

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¿Cómo lograron ubicar a este grupo?

De acuerdo con las autoridades, fue mediante labores de vigilancia, inteligencia y recorridos operativos en la región. Como resultado del despliegue fueron detenidos Henry “N” de 29 años, Edwyn “N” de 23, Carlos “N” de 24, Jesús “N” de 20 e Hiromi “N” de 21 años, todos originarios de Matehuala.

Las autoridades informaron que los presuntos delincuentes aseguraron pertenecer a un grupo criminal y durante la intervención se les decomisaron dosis de droga, artefactos conocidos como “ponchallantas”, teléfonos celulares y un vehículo.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y definir su situación jurídica.

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