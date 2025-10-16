En Querétaro Existe un Concurso de Plañideras para Ver Quién Llora Mejor; ¿Cómo Surgió?

El Concurso Nacional de Plañideras nació en 2005 en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, con la intención de rescatar y mantener viva una antigua tradición mexicana que estaba en riesgo de desaparecer. En origen se buscaba animar que mujeres de oficio (o aficionadas al lamento ritual) pudieran preservar y mostrar públicamente esa expresión cultural vinculada al respeto a los muertos.

¿Qué son las plañideras?

El oficio de plañidera se refiere a mujeres que asisten a funerales no necesariamente por conocer al difunto, sino para expresar el dolor, el lamento y la pena a través del llanto, sollozos y dramatismo. Tradicionalmente, familias contrataban a plañideras para que lloraran bien fuerte en los entierros, creyendo que mientras más expresivo era el lloro, mayor respeto mostraban hacia el fallecido.

En Querétaro se mantiene la tradición

En Querétaro aún se conservan comunidades donde algunas mujeres continúan cumpliendo este rol, rezando rosarios y llorando durante funerales incluso si no conocen personalmente al difunto. Sin embargo, la práctica estaba decayendo, ya que pocas mujeres mayores la ejercen y las nuevas generaciones no se integraban al oficio.

Ante esto, el municipio vio la necesidad de institucionalizar esta tradición como espectáculo cultural y certamen para reconocer a quienes mejor interpreten este arte del llanto, fomentar su valoración y mantenerla vigente.

¿Cómo son las competencias de llanto?

Desde su creación en 2005, el certamen se ha realizado cada año como parte de las festividades del Festival de Día de Muertos en San Juan del Río. Con el tiempo se añadieron modalidades como la virtual, especialmente durante la pandemia, permitiendo que mujeres de cualquier parte de México participaran.

Los criterios de evaluación incluyen la veracidad del llanto, la creatividad, el vestuario, la expresión corporal y la actuación dramatizada del duelo.

Se compite en etapas: una donde las participantes interpretan su duelo frente al público y otra donde se les asigna un personaje para llorar.

